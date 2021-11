Frais bancaires de succession : l’UFC Que-Choisir alerte sur des tarifs excessifs

La tarification est peu connue, celle des frais bancaires de succession. Dans notre pays, clôturer le compte d’un défunt coûte en moyenne 233 euros. Des frais plus importants que chez nos voisins européens : 112 euros en Italie, gratuit en Allemagne. En France, ces tarifs sont en hausse de 28% depuis neuf ans. Selon la Fédération bancaire de France, ces opérations ne sont pas que de simples fermetures de compte et sont complexes. “Ces frais recouvrent non seulement le traitement des avoirs du défunt, des moyens de paiement, des factures en cours.” La grille des tarifs peut être consultée par les clients. Mais selon cette association des consommateurs, ces frais sont injustes. Une trentaine de parlementaires se sont emparés du dossier. Les associations de consommateurs demandent à l’État de jouer un rôle de régulateur auprès des banques.