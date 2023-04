Français au Soudan : évacuation en cours

Comme les Etats-Unis et l'Arabie saoudite, l'Hexagone a lancé l'évacuation de ses ressortissants présents au Soudan. Sur place, la vie devenait intenable avec des combats dans les rues de Khartoum entre l'armée régulière et des groupes de dissidents. Près de 200 personnes sont en route vers la base de française de Djibouti. Quelques affaires sous le bras, 200 Français ont réussi à rejoindre l'aéroport de Khartoum. Direction Djibouti par avion pour ces évacués. L'Hexagone y dispose d'une base militaire. L'opération est pilotée depuis le quai d'Orsay, à Paris, et rendue possible grâce à une accalmie dans les combats. Ce ballet de départs a été entamé dès samedi par l'Arabie saoudite. Des Saoudiens ont rejoint les côtes soudanaises par la route, avant d'embarquer pour Djeddah. Les Etats-Unis, eux, ont réussi à extraire un peu moins d'une centaine de personnes. Les grandes capitales s'inquiètent pour leurs ressortissants, à cause des combats et des conditions de vie difficiles. Si l'électricité a pu en partie être rétablie, l'eau, elle, est toujours coupée. Depuis le début des affrontements, les combats ont fait plus de 420 morts et près de 4 000 blessés. TF1 | Reportage A. Tassin, P. Gallaccio, F. Maillard