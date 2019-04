Les Français forts en négociation de prix

La négociation est chose courante au pays. Tout ou presque se marchande et 80% de la population s'adonne à cet art dans leur vie de tous les jours. Au marché, dans la rue ou dans les bureaux, chaque centime économisé compte. L'achat immobilier ou d'une voiture mais également les frais bancaires se retrouvent dans le Top cinq des négociations les plus courantes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/04/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 avril 2019, des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.