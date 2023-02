Français : peut-on encore se vouvoyer ?

C'est une petite musique qui résonne de plus en plus souvent. Au restaurant, dans les entreprises et jusqu'aux rencontres les plus solennelles, le tutoiement gagne du terrain. Dans un restaurant, une ambiance comme à la maison. Cette stratégie marketing séduit les clients. "Ça instaure un cadre un peu plus amicale, plus conviviale", s'exprime une cliente. Au travail, vous êtes déjà 63% à tutoyer votre supérieur direct. Dans des locaux, on héberge 130 jeunes entreprises ou start-up et n'essayez même pas, vous n'en trouverez pas une seule où l'on se vouvoie. Plus de cravates et plus de vouvoiement. Le "tu" s'est invité jusque dans les offres d'emplois. En deux ans sur un site, le nombre d'offres d'emploi qui utilise le tutoiement a doublé. Des annonces auxquelles Camille ne risquerait pas de postuler. Garçon de café depuis sept ans dans une chic brasserie parisienne, vouvoiement et nœud papillon sont obligatoires. Dans la sphère privée, on compterait encore 20 000 familles où l'on se vouvoie. De quoi nous rappeler un célèbre couple. Certains diront alors que le "vous" n'est pas un frein à la complicité. TF1 | Reportage D. Stibon, F. Le Goïc