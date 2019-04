Français au volant : le palmarès de l'incivilité

Dans tout le pays, les incivilités commises derrière le volant sont en hausse. Pourtant, ces impolitesses routières dépendent de la région où les automobilistes vivent. Par exemple, à Paris et à Marseille, les gens sont, paraît-il, beaucoup plus tendus que les autres. Ceux de certaines régions comme la Bretagne font office de bons élèves. Il n'y a que 66% des automobilistes qui s'énervent au volant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.