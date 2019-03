Les Français sont-ils vraiment râleurs ?

Le pays a beau être la première destination touristique du monde, les clichés sur ses habitants ont la vie dure. Les Français seraient les champions du monde des râleurs. Sûrs de leur caractère sympathique et souriant, les Marseillais pointent du doigt les Parisiens. Ces derniers se placent effectivement en tête du podium d'après le nombre d'émoticônes grincheux qu'ils ont envoyés en 2018 et depuis les manifestations des gilets jaunes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/03/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.