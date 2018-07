"La France en 2CV", épisode 2

Cet été, l'une de nos équipes vous accompagne sur la route des vacances dans notre série spéciale "La France en 2CV". Dans ce deuxième épisode, elle nous fait découvrir la Tour Grise, à Verneuil-sur-Avre, avant de partir pour Alençon. Plusieurs bons coins ont été dénichés tout au long du trajet : une base de loisirs à Soligny-la-Trappe et le glacier à Mortagne-au-Perche appartenant au Meilleur ouvrier de France. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/07/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.