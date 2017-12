La France a dit adieu à Johnny

La France a dit adieu à son chanteur préféré. Ce samedi 9 décembre 2017, les proches et les fans de Johnny Hallyday ont pu lui rendre un dernier hommage au cours d'une journée émouvante et rock'n'roll. Cet hommage populaire, le rockeur voulait qu'il lui ressemble. Sa dernière volonté a été exaucée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 09 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.