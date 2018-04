La France accueille pour la première fois le Championnat du monde de course aérienne

A Cannes, plusieurs spectateurs assistent ébahis à un spectacle impressionnant. Des avions à hélices parcourent avec grâce et dextérité un slalom géant en marge du Championnat du monde de course aérienne. A les voir virevolter à moins de 20 mètres du sol et à 400 km/h, on en a le tournis. Les 24 concurrents, eux, ont le cœur et l'estomac bien accrochés. Durant quelques jours, ces pilotes offriront un spectacle mêlant sensations fortes et ballet. Et pour la première fois, ça se déroule en France. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.