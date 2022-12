France - Angleterre : les Anglais ont choisi l'attaque

Le prochain match France-Angleterre est commenté par le journal "The Sun". Les Anglais appellent à l'équipe d'Angleterre à ne faire qu'une bouchée de celle de France. Apparemment, ils veulent nous passer au grille-pain. Pour autant, il ne s'agit pas de manger français. Au contraire, un quotidien sportif raconte que des fans ont carrément appelé au boycott des baguettes et des croissants pendant une semaine. Ils sont prêts à tout. C'est parce qu'ils sont aussi un peu nerveux à cause de Kylian Mbappé. Les journaux anglais lui trouvent très peu de défauts ainsi qu'à l'Equipe de France. C'est peut-être pour ça que le très sérieux "The Times" est allé chercher dans l'entourage des joueurs et a rapporté des disputes entre la compagne d'Hugo Lloris et celle de son gardien remplaçant. La presse anglaise est prête à tout. En sera-t-il de même sur le terrain ? TF1 | Duplex E. STERN