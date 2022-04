France / Belgique : le match des gaufres

En Belgique, paraît-il, on peut goûter les meilleures gaufres. À Bruges, les visiteurs français ne se sont pas trompés. Dans ce restaurant, deux variétés s’opposent : la gaufre wallonne et la flamande. La bruxelloise, elle, est rectangulaire et plus diététique. Sa cousine liégeoise, elle, est ronde et plus dodue. En effet, les Belges ont un savoir-faire indéniable, mais les Français non pas à rougir. Dans le Nord, c’est un autre type de gaufre qui fait notre réputation. Ici, la pâtisserie est oblongue et fine. Il faut d’abord cuir la pâte briochée quelques secondes, puis, la fourrer avec cette garniture beurrée, sucrée et vanillée. La recette est inchangée, mais certains tentent d’innover. Désormais, la gaufre s’invite à la table des restaurants en version salée. Dans sa pâte, Pierre Bleuzé rajoute un ingrédient inhabituel, de la patate douce. Les accompagnements sont, eux aussi, originaux de la mimolette et du haddock. Les gaufres sont incontournables dans le Nord. Mais avec des recettes créatives et nouvelles, elles pourraient séduire encore plus de Français. TF1 | Reportage V. Lamhaut, G. Delobette