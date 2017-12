France : le chèque énergie entre en vigueur le 1er janvier 2018

En voici une bonne nouvelle pour les Français les plus modestes en cette période hivernale. A partir du 1er janvier 2018, le chèque énergie sera versé à quatre millions de ménages. Grâce à ce dispositif, ces derniers pourront facilement régler leurs factures. Pour en bénéficier, une personne seule doit déclarer moins de 7 700 euros par an. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/12/2017 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.