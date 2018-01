La France compte-t-elle trop d'aéroports ?

Le projet controversé de Notre-Dame-des-Landes a été abandonné par le gouvernement. La construction de l'aéroport avait été basée sur l'idée du développement économique du Grand Ouest. Pourtant, plusieurs infrastructures existent déjà dans cette région. La situation est la même dans presque tout le pays. Alors, la France ne compte-t-elle pas trop d'aéroports ? Et surtout, sont-ils tous nécessaires ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.