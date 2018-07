France-Croatie : les Français d'Amérique ne veulent pas en louper une miette

La finale de la Coupe du monde entre la France et la Croatie va commencer à onze heures ce dimanche 15 juillet 2018 à Washington, dans un pays qui n'est pas forcément mordu du ballon rond. Mais pas de quoi démobiliser nos compatriotes. Le match sera diffusé sur écran géant devant 1300 supporters dans les jardins de l’Ambassade. Des places qui sont parties en sept minutes. De nombreux bars et cafés s'ouvriront exceptionnellement plus tôt pour accueillir les fans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.