France-Danemark : 90 minutes pour se qualifier !

Depuis le début du Mondial, les Bleus adorent se lancer des défis. Ce jour-là, petit exercice de haute précision. Le ballon doit s'arrêter dans le coin du terrain. Victoire de Kylian Mbappé, défaite d'Aurélien Tchouaméni. Le gage, il devra servir ses coéquipiers à table. Des compétiteurs parfois mauvais perdants. Ambiance bon enfant à l'entraînement, mais aussi beaucoup de concentration et d'application. Certains joueurs blessés comme Raphaël Varane sont de retour et avant d'affronter le Danemark, les Bleus se sentent portés par un nouvel élan. Pendant les repas collectifs, à chacun son menu pour rester en forme : pâtes, tomates, mozzarella... Ces images filmées par Kylian Mbappé en personne témoignent d'une bonne entente générale. Elle ne suffira pas pour gagner la Coupe du Monde, mais c'est un atout indéniable pour aller le plus loin possible. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, D. Pires