France - Danemark : les Bleus qualifiés !

Soulagé, délivré, qualifié et surtout Mbappé. Voilà comment résumer une heure et demie de tensions qui permet pourtant aux Bleus d’accéder au tour suivant de la compétition. Parce que face au Danemark, déjà vainqueur des Bleus deux fois cette année, le combat fut rugueux, voire même viril. Au point que des deux côtés, les joueurs aient parfois du mal à garder leur calme. Pourtant, les occasions, il y en a eu. Mais durant toute la première mi-temps, la France bute sur la défense danoise. Il y a toujours une tête, un pied, et surtout le gardien danois, Kasper Schmeichel pour rendre caduc les tentatives françaises. Alors, il faut remettre de la vitesse, de l’énergie et celui qui s’en charge, c’est Kylian Mbappé. Mais il suffit d’un instant d’euphorie, de déconcentration passagère pour que le Danemark revienne au score sur cette tête de Christensen, seulement sept minutes plus tard. Mais ces Bleu-là, vraiment solidaires, ne se laissent pas faire. Avec deux victoires en deux matchs, les Bleus sont qualifiés pour la huitième de finale de la Coupe du monde. Pour finir premier de leur groupe, il leur faudra seulement assurer le match nul face à la Tunisie, ce mercredi 30 novembre, après-midi. TF1 | Reportage S. Millanvoye, J.F. Jouanne