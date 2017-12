La France désignera sa nouvelle reine de beauté ce soir

L'élection de Miss France 2018 se déroulera ce samedi 16 décembre dans la soirée. Présentée par Jean-Pierre Foucault, la cérémonie sera diffusée en direct de Châteauroux sur TF1. Toute l'équipe et les prétendantes à la couronne se préparent durement pour offrir aux téléspectateurs le meilleur show possible. Un événement à ne pas rater. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.