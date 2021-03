France/Espagne : les contrôles à la frontière renforcés pour endiguer les trafics de stupéfiants

Sur les 650 km de frontière entre l'Hexagone et l'Espagne, quinze points de passage sont fermés, soit près de la moitié. L'objectif est de concentrer toutes les entrées sur le territoire, là où se déroulent les contrôles. Sans des tests PCR négatifs, impossible de passer. Une surveillance renforcée 24h/24, mobilisant 230 policiers et militaires. Il s'agit avant tout d'un contrôle migratoire. Chaque jour en moyenne, 36 personnes étrangères en situation irrégulière sont stoppées à la frontière. C'est plus du double de l'an dernier. L'autre ambition est également de lutter contre le trafic de stupéfiants et la menace terroriste. "On a des résultats qui commencent à être vraiment intéressants", affirme Etienne Stoskopf, le préfet des Pyrénées-Orientales. Mais loin des regards, à Coustouges, à 830 mètres d'altitude, la frontière reste perméable. Les blocs de béton n'arrêteraient pas les trafiquants. En 2020, douze tonnes de cannabis ont été saisies en Pyrénées-Orientales. Le trafic est ralenti depuis quelques semaines mais il est loin d'être stoppé.