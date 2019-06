France - États-Unis : l'Hexagone à l'heure du match

Nous sommes tous prêts à vivre un nouveau grand moment avec les Bleues. Ce vendredi 28 juin 2019 se joue le quart de finale de la Coupe du monde de football féminin entre la France et les États-Unis. Comme à chaque fois, les Bleues savent qu'elles peuvent compter sur leur public. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.