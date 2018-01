France Gall, une artiste discrète mais connue du public

Ce dimanche, la France est de nouveau en deuil. Elle a perdu l'une de ses grandes chanteuses à la voix sucrée qui portait son nom, France Gall. L'artiste avait choisi la discrétion après la disparition de son compagnon Michel Berger et celle de sa fille aînée en 1997. Néanmoins, elle a gardé la même notoriété auprès des Français. Les hommages n'ont pas tardé à pleuvoir, notamment celui de son ancien compagnon Julien Clerc, mais aussi d'Emmanuel Macron et de beaucoup d'autres personnalités. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.