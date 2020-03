France - Italie : deux stratégies différentes face au coronavirus

L'Italie a mis en place des mesures draconiennes face au coronavirus et vient d'être félicitée par le chef de l'OMS. Notre pays a choisi une autre méthode consistant à rechercher le premier malade et ceux avec qui il a été en contact, plutôt que de confiner. Dans l'Hexagone, on effectue des analyses uniquement sur ceux qui ont des symptômes. De l'autre côté des Alpes, on teste de manière beaucoup plus large, même les personnes contaminées, mais qui n'en sont pas souffrantes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.