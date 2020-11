France/Italie : le bidet de la discorde

Les occupants de Versailles l'appellaient pudiquement une chaise de propreté. Les bidets ont occupé nos salles de bain jusque dans les années 90, avant de totalement disparaitre, faute de place ou parce que nous sommes un peu pressés. Heureusement que les Italiens sont là pour assurer la pérénité de cet équipement indispensalbe à leurs yeux. Cette invention française du XVIIIe siècle nous a été volée par les Italiens. A l'époque de sa construction, le chateau gigantesque de "Reggia di Caserta" brille par ses dorures et par son système hydraulique. La princesse Caroline, soeur de Marie Antoinette de France, fait venir de Versailles le plus beau mobilier de salle de bains. "Elle voulait s'entourer de tout le confort possible. Donc on a l'eau chaude, l'eau froide, avec un système de chauffage juste au dessus. Mais aussi avec ce qui est un élement fondamental de l'hygiène des Italiens, un bidet", explique Tiziana Maffei, directrice du palais. C'était l'un des premiers bidets d'Italie. Mais, cette petite vasque va conquérir tout un pays. Deux siècles plus tard, il est meme présent dans un décret du 18 juillet 1975. "Il y a deux façons d'utiliser les toilettes : la première assez rapide, pas besoin de bidet. Mais après la deuxième un peu plus longue. Nous les Italiens, on utlise le bidet", rappelle Marco Lo Chiatto, habitant de Rome (Italie). En France, les rares bidets qui ont survécu aux années 90 servent à se laver les pied. Pour conquerir le marché français, Gilberto Valentini, fabricant de meubles de salle de bain, s'est inspiré des toilettes japonaises pour dessiner le bidet du futur. Le bidet, c'est aussi moins de papier, il est donc écologique. Un argument dans l'air du temps, qui l'aidera peut-etre deux siècles après avoir traversé les Alpes, à faire son grand retour en France.