La France et l'Italie s'arrachent Léonard de Vinci

La guerre qui s'est ouverte entre notre pays et l’Italie se propage bien au-delà de la pure politique. En septembre 2019, le Louvre organise une grande exposition sur Léonard de Vinci, mort il y a cinq-cents ans (1452-1519). Le musée avait demandé à ses homologues italiens de lui prêter des œuvres, mais seulement voilà, Rome n'a pas l'intention de lui faciliter la tâche. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.