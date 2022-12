France-Pologne : 90 minutes de suspense

Les supporters sont très sereins. Les jeunes du club de foot du Beaujolais sont aussi très confiants. Mais les Bleus se font peurs en début de rencontre. Finalement, le doute n'aura subsisté que quelques minutes. Olivier Giroud délivre les Bleus juste avant la pause. Un soulagement pour le patron d'un bar parisien également. À quelques kilomètres de là, dans un tournoi international de baby-foot, on refait le match avec le but d'Olivier Giroud. L'ambiance est encore plus chaude à 6 000 kilomètres, sur l'île de Saint-Barthélemy, jusqu'au deuxième but de l'équipe de France. Des supporters, définitivement délivrés, grâce au doublé de Kylian Mbappé. Un score de 3-0 pour les Bleus, un refrain que les Français apprécient depuis la victoire en 1998. Finalement, l'équipe de France s'impose 3 buts à 1. Qu'importe, les hommes de Didier Deschamps sont en quarts de finale. Pour décrocher la troisième étoile, il est sûr que les Bleus pourront compter sur leur supporter. TF1 | Reportage C. Abel