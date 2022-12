France-Pologne : les raisons d'y croire

Ce dimanche matin sur le Vieux-Port de Marseille (Bouches-du-Rhône), malgré la grisaille, on a surtout vu des sourires et de l'optimisme au sujet des Bleus : "Moi, je suis à fond, à 1 000, à 10 000 pour cent" ; "On supporte l'Équipe de France"; lancent quelques Marseillais. Et cela promet d'être animé cet après-midi chez une vendeuse de poissons dont le mari est Polonais. Pour vous, les Bleus sont donc favoris face à la Pologne. Ils vous ont rassuré lors des deux premiers matchs de ce Mondial de football : "Griezmann qui a un nouveau rôle, qui trouve une nouvelle jeunesse, derrière c'est du costaud, ils peuvent y aller quoi", lance un passant. Cela donne de bonnes raisons d'y croire, même si tout n'est pas parfait : "Il y a Giroud, un revenant, qui est impitoyable. Il est là". Olivier Giroud, c'est l'un de vos chouchous visiblement. On a pu le constater aussi à l'heure du foot du dimanche avec les copains. Espérons maintenant qu'à seize heures, les Bleus soient un tout petit mieux inspirés pour se qualifier. TF1 | Reportage M. Perrot, E. Pepin