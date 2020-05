France rouge : le département des Yvelines coupé en deux

À Chavenay dans les Yvelines, les habitants sont peu visibles, car confinés à domicile. À Saint-Germain-en-Laye en revanche, un marché a été réouvert pour cet après-midi seulement. Les habitants des communes alentour y font leurs courses ou y travaillent parfois. Voilà pourquoi la zone rouge concerne tout le département et pas seulement quelques communes. Comment les habitants vivent-ils ce classement ?