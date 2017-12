La France s'est unie pour rendre hommage à Johnny Hallyday

Ce dimanche 10 décembre, la place de la Madeleine s'est transformée en un lieu de pèlerinage. C'est en effet à cet endroit qu'a eu lieu la veille, la cérémonie d'hommage à Johnny Hallyday. Une cérémonie poignante qui a ému les fans et même ceux qui ne suivaient pas de près le chanteur. Le temps d'une journée, ce monument de la culture française a donné l'image d'une France unie et solidaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.