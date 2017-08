Depuis 32 ans, le festival "l'été de Vaour" (Tarn) s'est imposé. Pendant six jours, le village de 350 habitants se métamorphose et les Vaourais accueillent dans leurs appartement des expositions. C'est le cas d'Alain qui a mis à disposition son chez lui pour un spectacle loufoque. Les soirées burlesques se prolongent et se terminent en musique. 15 000 personnes sont en rendez-vous chaque année