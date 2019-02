La France des solutions : l'entretien se fait sur le terrain de sport

L'antenne Pôle Emploi du Pas-de-Calais voulait dépoussiérer le traditionnel entretien d'embauche. Elle a donc organisé un job dating un peu particulier en alliant sport et recrutement. Elle a demandé aux employeurs et aux candidats d'apporter non seulement un curriculum vitae, mais aussi leurs baskets. Cette technique de recrutement, unique dans le pays, a été inventée par la ligue d'athlétisme de la région. À la fin de le l'événement, la moitié des candidats aura trouvé un emploi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.