La France des solutions : ils rachètent leur station de ski

Les habitants et commerçants du village de Montclar ont pris l'initiative de sauver leur station de ski menacée de fermeture. Pour y arriver, tout le monde a mis la main à la poche. Certains ont même fait des emprunts à la banque pour constituer une nouvelle société d'exploitation. Depuis la reprise, les chiffres d'affaires ont doublé et grâce à cette nouvelle gestion la station se développe.