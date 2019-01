La France des solutions : un ancienne gare transformée en centre de santé

La gare de Courpière avait été laissée à l'abandon pendant près de 20 ans. Le bâtiment aurait pu disparaître sans le projet fou de cinq ostéopathes. Sur leurs fonds propres et sans aucun financement public, ils l'ont aménagé en centre de santé privé. Pour les habitants de cette commune, cette réhabilitation rime surtout avec la conservation des soins à proximité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.