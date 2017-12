La France veut alléger son dispositif militaire au Sahel

Lors de sa rencontre avec son homologue nigérien Mahamadou Issoufou, vendredi 22 décembre 2017, Emmanuel Macron a évoqué le retrait progressif des troupes françaises au Sahel. En effet, cette intervention pèse lourdement sur les finances publiques de l'État français et fatigue son armée. Ainsi, le président a pressé ses interlocuteurs de la région à assumer leur propre sécurité. Un rôle que le G5 Sahel commence à peine à endosser. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/12/2017 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.