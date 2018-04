Franck Gastambide et Malik Bentalha, les nouveaux héros de "Taxi 5"

Plus de dix ans après le 4, Taxi 5 dépoussière la célèbre saga lancée en 1998 avec un nouveau duo. Frédéric Diefenthal et Samy Naceri, stars des quatre premiers épisodes, cèdent leur place à deux des chouchous de la nouvelle génération : Franck Gastambide et Malik Bentalha. Ces derniers étaient venu sur notre plateau pour présenter ce cinquième volet, qui sortira sur les écrans le 11 avril prochain. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.