Francofolies : l'hommage à Jane

Elle n’avait pas eu le temps de prévenir avant de s’en aller. Alors à la hâte, au pied de la même scène où elle chantait un adieu à Serge Gainsbourg il y a vingt ans, c’est le public qui rend un dernier hommage à Jane Birkin. Dans les allées des Francofolies, chacun à forcement une chanson en tête de Jane Birkin. "Cela fait partie du patrimoine. Donc, c’est quelque chose que tout le monde connaît. Quand on a fait de la musique, il n’y a pas une seule fois que l’on n’a pas fredonné une chanson de Jane Birkin. Elle fait partie de la bande originale de notre vie", témoigne Gaëtan Roussel. La bande originale de tout un festival aussi. Près de six concerts de Jane Birkin à la Rochelle en 38 ans, et à chaque fois des frissons. Au bar du festival, des portraits de la chanteuse sont partout au mur. Entre elle et les Francofolies, c’est des "je t’aime, moi aussi". Malgré l’émotion, la fête va tout de même continuer toute la soirée à la Rochelle. Les artistes sur scène auront l’occasion de dire ces mots "merci Jane". TF1 | Reportage M. Desmoulins, X. Boucher, G. Vuitton