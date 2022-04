François Alu : le sacre d'une étoile

Parce qu'il s'appelle François Alu, on le surnomme depuis ses débuts "le danseur hallucinant". Sur scène samedi soir, il y avait largement de quoi s'extasier. Il a été applaudi à chaque entrée et sortie de scène pour son incarnation parfaite du guerrier viril de La Bayadère. Le public a semblé comme envoûté. Certains qui venaient à l'Opéra pour la première fois n'avaient d'yeux que pour lui. Révélé en 2014 dans le ballet de Daphnis et Chloé, François Alu bénéficie depuis ses débuts du soutien indéfectible du public, avec une popularité qui n'aura cessé de grandir notamment pour sa participation à l'émission "Danse avec les stars", et pour ses sketches décalés postés sur Internet depuis le pavillon familial, pendant le confinement. Cette énergie débordante le pousse aussi à prendre un congé sabbatique pour écrire et jouer son propre spectacle, très loin des contraintes académiques. Ce sont des pas de côté que la grande maison de l'Opéra de Paris aura tardé à récompenser. Mais le sacre a finalement eu lieu samedi soir. François Alu a été nommé danseur étoile. À 28 ans, la nomination est peut-être tardive, mais dans les coulisses, l'événement est célébré par tout le corps de ballet. Photo de famille et étreintes familiales, il est venu le temps de savourer un rêve d'enfant. La consécration d'une carrière atypique, pas si classique à l'Opéra. TF1 | Reportage F. Leenknegt, L. Gorgibus