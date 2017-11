François Fillon décide de "tourner la page de la politique"

Depuis sa défaite à l'élection présidentielle, l'ancien Premier ministre François Fillon s'est réorienté dans le secteur privé, dans une société de gestion d'actifs et d'investissement. Comme il l'a confié au quotidien Figaro, il a décidé de "tourner la page de la politique". François Fillon a choisi Bruno Retailleau, sénateur de la Vendée, pour lui succéder à la tête de son mouvement politique Force républicaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.