François Gabart pulvérise le record du tour du monde en solitaire

François Gabart a pulvérisé le record du tour du monde en solitaire en un temps record de quarante-deux jours, seize heures et quarante minutes, soit six jours et dix heures de mieux que le précédent record. Le marin français de 34 ans a franchi la ligne d'arrivée à deux heures quarante-cinq précise ce matin pour s'emparer du record détenu depuis un an par Thomas Coville en quarante-neuf jours et trois heures. Le surdoué de la voile s'est confiée à notre micro sur son exploit.