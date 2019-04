François Lenglet : "En 2018, la baisse d'impôt n'a été que marginale"

Ce dimanche 7 avril, le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin a abordé des sujets autour de la fiscalité, notamment la baisse des impôts, celle de la TVA ou encore le financement des retraites. Avons-nous eu la plus importante diminution d'impôts de ces 20 dernières années ? La baisse de la TVA profite-t-elle à la population ? Éléments de réponse avec François Lenglet, notre spécialiste économie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.