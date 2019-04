François Lenglet : "À compter de demain, c'est le quinquennat et son rebond possible qui sont en jeu"

À quelques heures de l'intervention présidentielle, Emmanuel Macron a l'intention de marquer le virage et de frapper les esprits. À 3,2% du PIB pour 2019, notre déficit budgétaire est en passe d'être l'un des plus mauvais de la zone euro. Le président de République devra donc définir une nouvelle ligne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.