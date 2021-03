François Lenglet : "Bruxelles a préféré sauver l'Europe au risque de ne pas sauver les Européens"

Selon François Lenglet, Bruxelles a pris en charge l'approvisionnement collectif en vaccin pour éviter un conflit entre les capitales. Sans cela, les différents pays se seraient battus comme des chevaux dans une écurie sans avoine et les petits auraient été écrasés par les gros. Ainsi, Bruxelles a préféré sauver l'Europe au risque de ne pas sauver les Européens, parce que l'exécution a été médiocre. Et comme illustration, François Lenglet cite le retard dans l'homologation des vaccins, le pinaillage sur le prix des doses, la responsabilité en cas d'effets secondaires, la négligence sur le goulot d'étranglement de la production et sur l'approvisionnement en matières premières. Dans le même temps, le Royaume-Uni, libéré de la contrainte européenne, prenait tout le monde de vitesse. En effet, on compte à ce jour, 22,2 millions de vaccinés outre-Manche contre 3,7 millions en France alors que le nombre d'habitants est à peu près le même. À ce niveau, François Lenglet fait comprendre que la campagne de vaccination est aussi une campagne de publicité pour le Brexit. "Les Européens vont tirer les leçons de cette mésaventure. Ils vivent toujours dans le monde de Mickey alors que la confrontation internationale s'intensifie sur les industries stratégiques et sur le commerce", a-t-il affirmé. "Dans un tel monde, la vitesse d'exécution est déterminante pour être une puissance majeure et vaccinée" a-t-il conclu par la suite.