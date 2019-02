François Lenglet : "C’est le retour de la guerre froide entre la Chine et les États-Unis"

C’est une affaire qui dépasse très largement les enjeux industriels. La Chine qui a fait des avancées considérables en matière d’intelligence artificielle inquiète les Américains. Ces derniers accusent également Pékin d'accumuler des centaines de milliards de dollars d'excédent commercial à leurs détriments. Et l'Empire du Milieu compte bien continuer son rattrapage économique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.