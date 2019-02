François Lenglet : "Emmanuel Macron va conduire les affaires de l'assurance-chômage à sa guise"

Le président s'est exprimé jeudi 21 février à propos de l'échec des discussions entre syndicats et patronat sur la réforme de l'assurance-chômage. Selon François Lenglet, spécialiste économie de TF1, "l'échec de ces négociations a été souhaité par l'Élysée. Le cadre que le gouvernement avait fixé pour ces négociations était contraignant. Les syndicats et le patronat se sont retrouvés sans aucune marge de manœuvre." Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.