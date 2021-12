François Lenglet : "Jamais la France n'a compté autant d'emplois salariés privés"

Jamais la France n'a compté autant d'emplois salariés privés, avec 19,9 millions de salariés du privé. C'est 500 000 de plus que l'année 2020. Ces emplois ont été créés dans les services, la restauration, la logistique, l'informatique et la santé. En outre, ils sont de bonne qualité, la part de CDI étant en augmentation. Autres bons indicateurs de l'économie française, 67,5% des Français entre 15 et 64 ans sont aujourd'hui au travail. On n'avait pas vu un tel chiffre depuis 1975. Quant à la croissance économique, elle devrait atteindre 6,7% cette année 2021, ce qui est un record depuis 1973. Si les indicateurs ont pris une teinte vert vif, c'est bien sûr à cause de l'effet saut à l'élastique par rapport à la dépression connue en 2020. Il reste quand même une bizarrerie selon François Lenglet. L'économie française a retrouvé exactement son activité d'avant crise, mais elle compte 200 000 emplois de plus qu'à l'époque. S'il nous faut plus de monde pour produire autant c'est que nous sommes devenus moins productifs collectivement. Cela est probablement dû au "quoi qu'il en coûte" et ses aides qui ont maintenu artificiellement des entreprises qui auraient dû disparaître. TF1 | F. Lenglet