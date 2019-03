François Lenglet : "L’Algérie est victime de l’économie de rente"

L’Algérie est le quinzième producteur mondial de pétrole. L’or noir représente 95 % de ses exportations et 50 % de ses recettes fiscales. Selon François Lenglet, spécialiste économie de TF1, comme la plupart des pays au sous-sol riche, il est victime de l’économie de rente. Une facilité d’exploitation qui attire les investissements au détriment des autres secteurs. C'est la raison pour laquelle le pétrole appauvrit l'économie de l'Algérie, comme au Venezuela ou en Russie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.