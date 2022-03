François Lenglet : la crise en Ukraine nous fait expérimenter "un vif sentiment de dépendance vis-à-vis de la Russie"

Deux ans après le déclenchement de l'épidémie, la crise en Ukraine nous fait expérimenter à nouveau un vif sentiment de dépendance, cette fois-ci, vis-à-vis de la Russie. Sur les matières premières et l'énergie, Moscou fournit 40% du gaz consommé en Europe. Cette crise pointe aussi les faiblesses de la défense européenne. L'Allemagne a reconnu il y a deux jours que son armée était incapable d'opérer à force de restrictions budgétaires. Nous découvrons brutalement que l'Europe a perdu sa souveraineté. Elle a laissé à l'Asie 80% de ses approvisionnements en composants électroniques, à l'Inde et la Chine un quasi-monopole sur certains médicaments, à la Russie le soin de nous chauffer et aux États-Unis celui de nous protéger. Après la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'URSS en 1991, l'Europe, trop confiante, a sous-traité des fonctions vitales aux autres continents. Elle comptait sur une mondialisation qu'elle croyait éternelle. La guerre d'Ukraine met fin aux illusions de cette parenthèse paisible. On va voir réapparaître chez nous des usines d'électroniques, des mines de métaux rares, des centrales nucléaires, des casernes et des képis. Ainsi, l'Europe va changer comme après la crise sanitaire, quand elle s'est organisée pour produire des vaccins. Une crise, c'est aussi ce qui sépare le vieux du neuf disait l'italien Antonio Gramsci.