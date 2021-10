François Lenglet : "La cuisine française souffre de son image de luxe"

Les Français consomment désormais plus de mozzarellas que de camembert. Même dans sa patrie, le camembert voit ses ventes coulées de 3% par an. C'est un véritable match que se livrent la France et l'Italie pour diffuser leurs spécialités culinaires dans le monde. Une sorte de Top Chef planétaire que les Italiens sont en train de gagner. Au total, 30 milliards de pizzas sont avalés chaque année. Le tiramisu est l'un des desserts les plus prisés. La cuisine française, si elle jouit d'une excellente réputation, souffre de son image de luxe raffinée, mais peu accessible et chère. Dans cette compétition, les nombreux émigrés italiens des siècles passés ont fait la promotion de leur repas en ouvrant des restaurants en Amérique notamment. L'Italie possède aujourd'hui les entreprises familiales mondialisées comme Ferrero ou Barilla. L'enjeu de ce match n'est pas seulement de flatter l'orgueil national, mais aussi d'exporter ses produits. En 30 ans, la part de marché mondial de la France dans l'agroalimentaire est passée de 9 à 3%. Nous sommes désormais déficitaires dans nos échanges avec l'Europe. S'il n'y avait pas les vins et champagnes, nous le serions avec le monde entier.