François Lenglet : "Le coronavirus a renforcé la puissance de la Chine"

La Chine vient de signer ce dimanche l'un des plus grands accords commerciaux de tous les temps avec 14 de ses voisins. "Un accord qui associe les anciens ennemis comme le Japon et la Corée du Sud, des démocraties et des régimes autoritaires, des pays asiatiques et d'ex-colonies occidentales comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Tous ces pays unis vont créer un marché unique sur les rives de l'Océan Pacifique où les produits circuleront librement dans un ensemble dans qui pèse 30% du PIB mondial", détaille François Lenglet. Ce Partenariat régional économique global est le troisième pôle régional de la planète face à l'Europe et les Etats-Unis, associés au Canada et au Mexique. "Après avoir éradiqué le virus, Pékin consolide son empire régional au moment où l'Europe est paralysée par le confinement, par la récession et par les dissensions politiques entre ses membres avec le Brexit notamment. Tout comme les Etats-Unis, eux aussi affaiblis. C'est le paradoxe de 2020. Le coronavirus, né en Chine, a renforcé la puissance de l'empire du Milieu", conclut le spécialiste économie de TF1.