François Lenglet : "les énergies renouvelables ne suffiront pas"

Selon François Lenglet, spécialiste économie de TF1, "c'est l'extraordinaire envolée des prix du gaz qui nous fait redécouvrir le nucléaire". "Dans un monde où l'énergie est chère, nos 56 centrales retrouvent de l'éclat, car elles permettent l'indépendance énergétique. Du coup, nos politiques s'en emparent, Emmanuel Macron, la droite, pour en faire un instrument de souveraineté dans leur programme" précise-t-il par la suite. Par la suite, François Lenglet explique que la France n'est pas la seule à retrouver des atomes crochus avec le nucléaire. Le Royaume-Uni et les États-Unis font pareil. Et la Chine ne l'avait jamais abandonné. Et pour cause, les énergies renouvelables, éoliennes et solaires, ne suffiront pas, car elles demanderaient une surface considérable et elles sont par nature intermittentes. Il faut donc compléter avec une source d'énergie pilotable. Notre spécialiste économie estime que seul le nucléaire qui n'émet pas de carbone, mais il reconnaît que cela se fait au prix de déchets radioactifs. Mais grâce au nucléaire, la France n'émet que 41 grammes de carbone par kilowatt-heure d'électricité. L'Allemagne en émet 431 grammes avec du gaz et la Pologne 668 grammes avec ses centrales au charbon.