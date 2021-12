François Lenglet: "Les salaires augmentent presque partout sur la planète"

Comme l'explique François Lenglet, les salaires augmentent presque partout sur la planète. La hausse est de 4,3% sur un an aux Etats-Unis, 4,9% au Royaume-Uni, près de 10% en Chine et bientôt 22% pour le salaire minimum en Allemagne. Ces pays connaissent une hausse des prix plus marquée que chez nous. La pression pour réévaluer les rémunérations est donc plus forte. Ceci dit, l'extraordinaire rétrécissement de la population active est la vraie raison de ces hausses de salaire. Depuis la pandémie, les travailleurs disparaissent. Le nombre de départs à la retraite a explosé pour ne citer que celui des Etats-Unis, avec 2,3 millions. Bon nombre de femmes, en Amérique du Sud notamment, ne sont pas retournées travailler après le confinement. Il faut ajouter à cela le quasi-arrêt des migrations internationales et l'effet long mais puissant de la démographie. Rien qu'en Chine, à cause du vieillissement, 7 millions de travailleurs disparaissent chaque année. Ainsi, il y a moins de candidats à l'emploi alors que la croissance économique est la plus forte depuis un demi-siècle. Il n'en fallait pas davantage pour faire grimper les salaires. Mais si l'économie manque de bras, une autre conséquence moins favorable va se faire jour. Il s'agit de l'automatisation. Dans les supermarchés, dans les entrepôts et dans les centres d'appel, la machine va remplacer l'homme. Elle travaille sans salaire et sans risques de contamination. TF1 | F. Lenglet