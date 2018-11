François Lenglet: "Ces mesures fiscales ne sont pas comprises, parce qu'elles ne sont pas compréhensibles"

Pour François Lenglet, les mesures fiscales mises en place par le gouvernement ne sont pas comprises, parce qu'elles sont incompréhensibles et illisibles. À titre d'exemple "le fameux crédit d'impôt pour se débarrasser de la chaudière au fioul, alors que cette année encore existait un autre crédit d'impôt pour racheter une chaudière au fioul neuve. Ou encore les taxes sur l'essence qui annulent la ristourne sur la taxe d'habitation", explique notre spécialiste économie. "À Bercy, on travaille désormais des deux mains, quand l'une donne, l'autre reprend immédiatement", a-t-il conclu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.